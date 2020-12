Sampdoria Milan, infortunio Bereszynski: le condizioni del terzino

Sampdoria Milan, infortunio Bereszynski: il terzino è costretto a lasciare il campo. Le condizioni del terzino

Tegola per la Sampdoria di Claudio Ranieri. Al 17′ minuto della partita contro il Milan Bartosz Bereszynski è costretto a lasciare il campo causa infortunio. Per il terzino blucerchiato sospetto stiramento.

Per sopperire all’infortunio, Ranieri ha deciso per lo spostamento di Alex Ferrari sulla corsia destra e l’inserimento di Omar Colley in funzione di centrale.

