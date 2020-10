Sampdoria, mistero Candreva: è convocato ma infortunato. Il punto

Antonio Candreva, esterno della Sampdoria, è stato convocato per la trasferta di Bergamo. Mistero sull’entità dell’infortunio

Antonio Candreva, esterno della Sampdoria, è stato regolarmente convocato per la partita in trasferta a Bergamo contro l’Atalanta. La notizia del suo infortunio aveva gettato nello sconforto i tifosi della Sampdoria poi sollevati dal vedere il nome di Candreva nella lista dei convocati.

Nell’edizione odierna del Secolo XIX, però, viene sottolineato che la convocazione è solo per “fare gruppo” e che l’infortunio non sarebbe così lieve come auspicato dal calciatore e dalla Sampdoria. Candreva rischia un lungo stop: a rischio non solo la gara contro il Genoa ma anche quella contro il Cagliari.