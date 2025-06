Sampdoria, da Vanoli a Baldini e Foti: riflessioni sul nuovo allenatore, tutti i nomi

Le ultime sul possibile nuovo allenatore della Sampdoria dopo la salvezza ottenuta nel playout di Serie B. Tutti i dettagli in merito

Il futuro della panchina della Sampdoria resta ancora da definire ufficialmente. Dopo aver condotto una salvezza insperata in Serie B, Alberico Evani è al centro di colloqui e valutazioni da parte della dirigenza blucerchiata. Nulla è ancora scontato sulla sua permanenza, e il club si sta muovendo per non farsi trovare impreparato.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il sogno resta Paolo Vanoli, ma il nome più concreto è Daniele De Rossi. Spuntano anche le opzioni Silvio Baldini, appena separatosi dal Pescara, e Salvatore Foti, vice di Mourinho al Fenerbahce. Un vertice societario è atteso per oggi per chiarire le strategie.