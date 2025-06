Sampdoria, avanza De Rossi per la panchina: la situazione

Le ultime sul possibile nuovo allenatore della Sampdoria dopo la salvezza raggiunta nel playout di Serie B. Tutti i dettagli

Tempo di festa a metà per la Sampdoria, che ha evitato la retrocessione in Serie C grazie alla doppia vittoria (a tavolino) nei play-out contro la Salernitana. Un traguardo importante, ma che non cancella una stagione travagliata, segnata da difficoltà in campo e fuori, tra tribunali e incertezze societarie. La salvezza, seppur sudata, è solo il minimo per una piazza ambiziosa come quella blucerchiata.

Il presidente Matteo Manfredi vuole voltare pagina: tra due settimane inizierà il ritiro estivo e, secondo Il Corriere dello Sport, le probabilità di una conferma per Evani sono basse. Il nome più caldo per la panchina è quello di Daniele De Rossi, fermo dopo l’esperienza con la Roma, ma resta viva anche la pista che porta a Fabio Pecchia.