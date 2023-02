Sampdoria, Oikonomou: «Non molliamo, per salvarci…»

Le parole di Marios Oikonomou, difensore della Sampdoria, nel pre partita della gara contro la Lazio. I dettagli

Marios Oikonomou ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre partita di Lazio-Sampdoria.

PAROLE – «Stiamo lavorando bene. Ovviamente è uno stop lungo, sto lavorando bene in un gruppo che si allena duramente. La squadra non ha mollato nonostante i problemi che sanno tutti e la classifica. Ho visto un gruppo che sta facendo tutto il possibile per salvare la Sampdoria».