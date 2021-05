Sampdoria, out Thorsby: Ranieri ha in mente il sostituto

La Sampdoria da mercoledì preparerà l’ultima sfida di campionato contro il Parma: con la squalifica di Thorsby, spazio a Ekdal e Silva

La Sampdoria da mercoledì inizierà la sua preparazione in vista dell’ultima sfida di campionato contro il Parma. Assente Morten Thorsby, squalificato dopo l’ammonizione rimediata con l’Udinese: possibile ritorno a centrocampo della coppia composta da Adrien Silva e Albin Ekdal.

Il centrocampista portoghese, assente nelle ultime uscite dei blucerchiati, dovrebbe recuperare dall’infortunio alla caviglia subito in trasferta contro l’Inter e sarebbe pronto a riprendersi le chiavi del centrocampo, affidategli in più di un’occasione da Claudio Ranieri. Poche le sue apparizioni in concomitanza con il nazionale svedese e che non sempre hanno convinto, ma con gli emiliani potrebbe essere l’occasione giusta.