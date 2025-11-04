Sampdoria, preparazione in vista del Venezia: domani ritiro anticipato. Problema muscolare per Malagrida. Tutti gli aggiornamenti sui blucerchiati

Sampdoria News
Sampdoria, tutte le novità emerse dall’ultima seduta della squadra di Angelo Gregucci: domani ritiro anticipato a Venezia, problemi per Malagrida
Continua la preparazione della Sampdoria in vista della sfida di sabato contro il Venezia, in programma alle 19:30. Oggi la squadra di Angelo Gregucci ha svolto il secondo allenamento pomeridiano consecutivo presso il centro sportivo “Mugnaini” di Bogliasco, con la rosa divisa in due gruppi.
I titolari contro il Mantova, che hanno giocato nell’ultima gara, si sono concentrati su esercizi di scarico atletico. Gli altri giocatori hanno invece lavorato su esercitazioni tecniche e partitelle a campo ridotto, con un’intensità maggiore.
Lorenzo Malagrida ha dovuto lasciare il campo anticipatamente a causa di un infortunio muscolare, ma il problema non sembra grave.
Domani, mercoledì, la Sampdoria svolgerà l’allenamento mattutino prima di partire per il ritiro anticipato in vista della trasferta contro il Venezia. La partita, valida per la 12ª giornata di Serie B, si preannuncia fondamentale per la squadra, che dovrà affrontare una trasferta insidiosa contro un Venezia in buona forma.
