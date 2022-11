Sampdoria, Pussetto e Quagliarella non si sono allenati: il motivo

Sampdoria, Pussetto e Quagliarella assenti dalla sessione di allenamento di quest’oggi: svelato il motivo. Ultime

La Sampdoria ha fornito il report della sessione odierna di allenamento.

IL COMUNICATO – Ognissanti di lavoro per la Sampdoria, che ha ripreso gli allenamenti al “Mugnaini” di Bogliasco in vista della sfida casalinga con la Fiorentina, in programma domenica alle ore 15.00. Dejan Stankovic e staff hanno diretto una sessione completa sul campo 2, alla quale – oltre a Manuel De Luca ed Harry Winks – non hanno preso parte Ignacio Pussetto e Fabio Quagliarella, atteso in gruppo per la giornata di domani, mercoledì, quando i blucerchiati sosterranno una doppia seduta.