Sampdoria, quale futuro per Verre? Tutti gli scenari

Calciomercato Sampdoria: il futuro di Valerio Verre è pieno di incognite. Tutti i possibili scenari in vista della prossima stagione

Dopo un inizio apparentemente convincente sia in termini di prestazioni che di gol e assist, da metà dicembre in poi Valerio Verre ha avuto una parabola discendente molto preoccupante. Da una parte ci sono le scelte di Claudio Ranieri, che su 30 giornate disponibili ha schierato l’ex Verona dal primo minuto appena nove volte; dall’altra ci sono, invece, le numerose chance sprecate dal trequartista.

Adesso per il centrocampista scuola Roma si apriranno due scenari, entrambi legati alla permanenza o meno dell’attuale tecnico blucerchiato. Qualora Ranieri dovesse rimanere alla Sampdoria, Verre difficilmente accetterebbe un’altra stagione in panchina, quindi in questo caso si potrebbe prospettare all’orizzonte un altro prestito. Nell’ipotesi in cui l’ex allenatore del Leicester lasciasse Genova, invece, Verre potrebbe ripartire da zero e tornare a fare vedere quelle qualità mostrate a inizio stagione.