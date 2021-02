Sampdoria, quanto dubbi per Ranieri: tra squalifiche, influenze e diffide

La Sampdoria farà il punto alla ripresa degli allenamenti: tra Thorsby con la febbre, Adrien Silva squalificato e diversi diffidati, Ranieri deve riflettere

Claudio Ranieri alla ripresa degli allenamenti della Sampdoria, oggi pomeriggio, dovrà fare diverse valutazioni. In primo luogo verificare le condizioni di Morten Thorsby, il centrocampista norvegese ha saltato la Lazio per uno stato febbrile ma non dovrebbe essere a rischio per l’Atalanta.

In seconda battuta dovrà decidere chi sarà a sostituire Adrien Silva, squalificato. Albin Ekdal è la scelta più naturale, ma dovesse esserci nuovamente la defezione di Thorsby per Ranieri sorgerebbe qualche grattacapo in più. In ultima battuta valutare i calciatori in diffida: Omar Colley e Gaston Ramirez. Un giallo contro l’Atalanta significherebbe saltare il Derby della Lanterna.