Sampdoria, Ramirez: «Segnare nel derby una delle emozioni più grandi»

Gaston Ramirez parla della sua esperienza alla Sampdoria e racconta le emozioni per il gol nel derby

Il trequartista uruguaiano della Sampdoria, Gaston Ramirez, ha risposto alle domande dei tifosi blucerchiati attraverso i canali social del club. Ecco le dichiarazioni del giocatore doriano.

GOL CONTRO IL GENOA – «Segnare al derby è stata una delle cose più speciali provate da quando sono qui. È stato uno dei gol più importanti per me, è bello vedere i tifosi che festeggiano in uno stadio pieno e caldo. È un mix di sensazioni uniche».

GOL PIU’ BELLO – «Quello fatto a Torino, per importanza e bellezza. Ha permesso alla squadra di vincere la partita e risollevarsi da un momento difficile».