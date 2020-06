Sampdoria, Ranieri: «Col Bologna ci giochiamo un pezzo di Serie A»

Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, ha parlato in vista della partita di campionato contro il Bologna

La Sampdoria affronterà domenica in casa il Bologna. A parlare della partita, ai canali ufficiali del club blucerchiato, è stato l’allenatore Claudio Ranieri.

UN PEZZO DI SERIE A – «Il sistema di gioco messo in campo dopo il primo tempo di Milano mi ha soddisfatto, ma non posso dire che prima fosse diversamente, dobbiamo essere del resto in grado di proporci con tutti i sistemi. La squadra è ricettiva, saprà interpretare tutto, sono ottimista. La condizione fisica, il pressing, il buon gioco della palla mi fanno sperare, alla fine ho anche visto delle occasioni create: è arrivato anche il gol, ma sotto l’aspetto difensivo dobbiamo stare più concentrati. Ogni gara ora è decisiva, ci giochiamo un pezzo di Serie A».

IL BOLOGNA – «Vedo un bel Bologna, organizzato e che spinge con tutti gli effettivi: sarà difficile per noi. Mihajlovic? Ha subito un brutto colpo, ma si riprenderà alla grande. Non ho social per poterlo dimostrare, ma gli sono sempre stato vicino».