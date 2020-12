Sampdoria, Ranieri: «Obiettivo 40 punti, ritrovo Keita ma non al 100%»

Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, ha parlato alla vigilia del match di Serie A contro il Crotone: le sue dichiarazioni

CROTONE – «Ci aspetta una partita importantissima, affrontiamo una squadra che ha delle buone geometrie e che meriterebbe più punti di quelli che ha. Stanno dove stavamo noi l’anno scorso. Cercheranno una vittoria-salvezza e lo stesso dobbiamo fare noi: il nostro obiettivo è arrivare il prima possibile ai 40 punti. Possiamo e dobbiamo fare risultato».

KEITA – «Ritrovo anche Keita, che mi porterò in panchina. Si sta allenando bene e rivede la luce. Non è al 100% ma lo porterò in panchina, senza essere precipitosi per non perderlo di nuovo».

