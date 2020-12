Sampdoria, Ranieri: «Ferrero vuole più di 40 punti. Candreva? Finiamola»

Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Crotone: le sue dichiarazioni

Claudio Ranieri, tecnico della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match di Serie A contro il Crotone.

LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU SAMP NEWS 24

EQUILIBRIO – «Stavamo vincendo 2-0, pressavamo bene e tutto. Va bene ripartire, ma devi anche saper gestire la gara. Non devi sempre rispondere colpo su colpo, devi anche rallentare la gara. Dovevamo stare un po’ più attenti, Reca sembrava Gustav Thoni che ha dribblato tutti. Anche nel secondo tempo, andavamo troppo veloci. La squadra è così in questo momento, se gli dico di aspettare non corre. Abbiamo fatto dieci punti fuori casa e quattro soli in casa, così non va bene. Sono felice per la gara perché il Crotone ha ottime geometrie si trovano sempre».

QUAGLIARELLA – «A Fabio ho detto che stancavamo gli avversari e poi sarebbe entrato. Lui va aiutato e gestito affinché possa esprimersi al meglio. È giusto che voglia essere titolare fino a 50 anni, è quello che deve animarlo. Ma poi sta a me metterlo dentro nel momento giusto. Abbiamo vinto a Verona e mi sembrava giusto mettere la stessa squadra. Io ho una certa età e mi ricordo Altafini che entrava, faceva gol e la differenza. Non sto dicendo che farà Altafini, ma gli ho parlato e gli ho detto che non potrà fare novanta minuti in 38 partite. Lui ha accettato, è normale».

CANDREVA – «Sono fatti nostri. Ne abbiamo parlato, ma finiamola qui. Tutto risolto? Non sarebbe entrato in campo. Mercoledì sarà in campo perché è un giocatore importante per noi. Ora fatemi gioire per questa vittoria che da domani abbiamo da pensare già al Sassuolo».

CLASSIFICA – «Il mio obiettivo è quaranta punti e la salvezza. Il presidente ha chiesto 43 punti, perché i presidenti vogliono sempre di più».