Sampdoria, Ranieri: «Ho già vinto la Coppa Italia. Voglio andare avanti»

Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, ha presentato la sfida di Coppa Italia contro la Salernitana – VIDEO

«La Salernitana è seconda in classifica in Serie B, sta facendo molto bene. Sarà l’occasione per dare una chance a quei ragazzi che si stanno impegnando tantissimo in allenamento ma fino a questo momento hanno giocato meno. Tantissimi anni fa ho vinto la Coppa Italia e anche la Supercoppa Italiana, ci tengo ad andare avanti in questa competizione».