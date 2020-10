Claudio Ranieri parla della sfida con il Genoa nel derby della Lanterna: ecco le parole dell’allenatore della Sampdoria

Claudio Ranieri, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato del derby di Genoa. Le sue parole.

NESSUN FAVORITO – «Ho sempre sostenuto un concetto: ogni derby fa storia a sé. Non conta chi sta più in alto o più in basso in classifica, se si gioca in Serie A, in B o in C. Questo è il bello: si va in campo e si lotta, in palio c’è la supremazia cittadina. L’obiettivo del Genoa, ma pure il nostro. Loro hanno vinto l’ultimo tirando due volte in porta, ma le occasioni migliori erano state le nostre».

CORONAVIRUS GENOA – «Cerca di recuperare giocatori importanti, non avrà tutti a disposizione o almeno non al cento per cento, ma ormai dobbiamo fare i conti con tale situazione. So soltanto che ci sarà grande determinazione in campo».

TIFOSI – «Mi sono già espresso su questo, sembra quasi un non calcio senza la gente sugli spalti. Anche se, ormai, ci stiamo abituando. Così come oggi, però, è una stracittadina solo sulla carta. Il derby è passione».

