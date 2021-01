Sampdoria, Ranieri predica la salvezza: Ferrero vuole di più

Per rispettare le previsioni di bilancio, la Sampdoria si deve classificare tra l’ottavo e il dodicesimo posto: Ferrero alza l’asticella sul campionato

Claudio Ranieri continua a predicare che la Sampdoria deve, quanto prima, raggiungere i quaranta punti che garantiranno la permanenza del club in Serie A. Questo l’obiettivo principale del tecnico doriano, poi si vedrà. Non è dello stesso avviso Massimo Ferrero e quanto deciso nel business plan triennale preparato dal management di Corte Lambruschini, come annuncia il Secolo XIX.

La Sampdoria, per rispettare le previsioni di bilancio e garantirsi una buona fetta nella ripartizione dei proventi derivanti la Legge Melandri-Lotti, deve piazzarsi tra l’ottavo e il dodicesimo posto in classifica. Il posizionamento infatti va a incidere nel 15% della voce “ultimo anno” e sul 10% della voce “cinque anni precedenti”.