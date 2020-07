Sampdoria, Ranieri sorride: Ronaldo Vieira è tornato ad allenarsi in gruppo

La Sampdoria ha annunciato sul proprio sito che il centrocampista Ronaldo Vieira è tornato ad allenarsi in gruppo

Buone notizie per Claudio Ranieri in vista del match di domenica contro il Parma. Il tecnico blucerchiato ha infatti ritrovato in gruppo il proprio centrocampista, Ronaldo Vieira, nell’allenamento mattutino svolto a Bogliasco. Il giocatore ha così recuperato dall’infortunio che lo ha costretto allo stop. Ecco il report ufficiale del club:

«Ancora due gruppi di lavoro differenziato in base al minutaggio raccolto nelle ultime partite per la Sampdoria a Bogliasco. I calciatori maggiormente impegnati hanno svolto una seduta rigenerativa tra campo, palestra e piscina. Per tutti gli altri disponibili – compreso Lorenzo Tonelli per il secondo giorno consecutivo, e Ronaldo Vieira, per la prima volta – sviluppi atletici, tecnici e tattici. Domani, sabato, seduta di rifinitura al “Gloriano Mugnaini” nel tardo pomeriggio e partenza per il ritiro di Parma dopo la cena».