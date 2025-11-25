Sampdoria, puoi sorridere! Pafundi torna in campo, sarà lui l’arma decisiva di Foti e Gregucci? Gli aggiornamenti

Sampdoria, vittoria e buone notizie: Pafundi rivede il campo e si candida a ruolo chiave per il futuro. Le ultimissime

La tredicesima giornata di Serie B ha portato alla Sampdoria una vittoria preziosa contro la Juve Stabia nel posticipo. Tre punti fondamentali che consentono alla squadra di Angelo Gregucci, affiancato da Salvatore Foti, di preparare con maggiore fiducia la delicata trasferta al Picco contro lo Spezia.

Oltre al risultato, l’ambiente blucerchiato ha potuto gioire per un ritorno atteso: quello di Simone Pafundi. Dopo oltre un mese e mezzo di stop per infortunio, il giovane talento è tornato a calcare il prato del Ferraris, subentrando al 62° minuto al capitano Fabio Depaoli. Il suo ingresso ha rappresentato un momento significativo, capace di infondere entusiasmo tra tifosi e staff tecnico.

Schierato in attacco accanto a Luigi Cherubini e Massimo Coda, Pafundi ha subito dato qualità e imprevedibilità alla manovra offensiva. Visione di gioco, capacità di smarcarsi tra le linee e assist illuminanti hanno reso l’attacco doriano più vivace e difficile da contenere. Il suo rientro rappresenta una risorsa tattica di grande valore per la Sampdoria, in vista delle prossime sfide decisive, a partire dal derby ligure.

