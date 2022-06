Sampdoria, Romei: «Giampaolo sereno. La cessione non ci riguarda». Le dichiarazioni del vicepresidente blucerchiato

Antonio Romei, vicepresidente della Sampdoria, ha trattato i temi caldi legati ai blucerchiati. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.

PAURA E FUTURO – «La paura è un sentimento che non ci appartiene, eravamo preoccupati. Lo stesso la squadra, ragazzi che adoro. La situazione era difficile, se fai 36 punti qualche problema c’è stato ma la compattezza di tutti ha fatto sì che fossero risolti e ci potessimo salvare. Ora dobbiamo andare avanti, con senso di responsabilità come quando siamo entrati in carica».

CESSIONE DEL CLUB – «La vendita non riguarda noi, c’è un trustee, il dottor Vidal, che ha nominato un advisor importante come Lazard. Il compito è loro e diamo supporto quando ce lo chiedono. Come amministrazione andiamo avanti».

CALCIOMERCATO – «L’ossatura della squadra è importante, viene da un lavoro di anni».

GIAMPAOLO – «È sereno, sa come lavoriamo. Ho letto che forse sarebbe andato via ma lui è a completa disposizione, adora la Samp perché è un pezzo della sua vita come della mia».