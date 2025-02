Sampdoria, Semplici: «Contro il Sassuolo servirà il massimo. La squadra deve ripartire da una cosa»

Le parole di Leonardo Semplici, allenatore della Sampdoria, in conferenza stampa in vista della gara contro il Sassuolo. I dettagli

Leonardo Semplici ha parlato in conferenza stampa in vista di Sampdoria-Sassuolo di Serie B.

RIPARTIRE – «Ripartiamo dalla prestazione di Bolzano. Abbiamo perso, ma abbiamo combinato tutto noi stessi; non avremmo perso neanche in nove. Il Sassuolo è una squadra di grande valore, ma noi faremo una grande prova, cercando di rendere loro la vita difficile. C’è voglia di riscatto e di mettere in campo la qualità che abbiamo. Servirà fare pochi errori, e sebbene guardiamo agli avversari, è determinante mettere in pratica il nostro valore, che abbiamo adesso. Il pubblico ci darà una mano».

SASSUOLO – «Il Sassuolo è una società e una squadra di valore, e ripartire dopo una retrocessione non è mai facile. Laurentier e Berardi si sono adattati subito alla Serie B e meritano la Serie A».

LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE DI SEMPLICI SU SAMP NEWS 24