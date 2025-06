Sampdoria, la furia della tifoserie dopo il servizio delle Iene: «Basta ladri dirigenti»

Sampdoria, dopo il servizio delle Iene sui dirigenti del settore giovanile che accettavano mazzette per promuovere certi giocatori, ecco la risposta dei tifosi

La Sampdoria continua a navigare in acque turbolente, alle prese con problemi che coinvolgono sia il campo sia la gestione societaria. Negli ultimi giorni è tornato il caos in casa blucerchiata a seguito delle conseguenze dell’inchiesta delle Iene, che aveva denunciato un sistema nel calcio italiano dove alcuni giovani calciatori vengono favoriti in base a pagamenti effettuati dai loro genitori a determinate società. Nel mirino della vicenda sono finiti Luca Silvani, responsabile del settore giovanile, e Tommaso Mattioli, segretario dello stesso settore, entrambi sospesi dalle loro funzioni. Questo episodio rappresenta un’ulteriore scossa in un momento già delicato per la Samp, che deve ancora affrontare i play-out contro la Salernitana per cercare di evitare la retrocessione in Serie B.

Il clima di malcontento si riflette anche nella tifoseria, che, come riportato dal Secolo XIX, ha espresso la propria rabbia affiggendo uno striscione in Via del Piano con la scritta «Basta ladri dirigenti». Un messaggio chiaro e diretto contro una proprietà e una dirigenza ormai sempre più osteggiate dai sostenitori, esasperati da continui scandali e risultati deludenti. Nel frattempo, per cercare di ridare stabilità al settore giovanile, Matteo Manfredi ha assunto la carica di direttore ad interim, con l’obiettivo di guidare un’area cruciale per il futuro del club in una fase estremamente critica.