Sampdoria, ecco il comunicato dei legali di Luca Silvani: «In relazione al servizio de Le Iene…». I dettagli

Sampdoria, ecco di seguito il comunicato dei legali di Luca Silvani, dopo il servizio andato in onda da Le Iene. La nota

Ecco il comunicato dei legali del Responsabile del Settore Giovanile della Sampdoria Luca Silvani, Irene Rebora e Stefano Bertone, sul servizio mandato in onda da Le Iene su italia 1. I dettagli:

LA NOTA – “In relazione al servizio andato in onda durante l’ultima puntata della trasmissione di Italia 1 “Le lene’, il Dottor Luca Silvani, responsabile del settore giovanile, per il tramite dei suoi Legali di fiducia, ritiene doveroso esprimere in modo chiaro la propria estraneità ai fatti cosi come riportati all’interno del servizio, nonché a qualsiasi condotta antisportiva ed in ogni caso non conforme con i principi di correttezza e trasparenza che devono informare il mondo dello sport, in particolare quello giovanile.

La ricostruzione diffusa – nel particolare modo in cui è stato montato il servizio ed accostato alla vicenda concernente Salvatore Bagni – è assolutamente tendenziosa e nulla ha a che vedere con la realtà dei fatti. Il servizio è basato su un’interpretazione distorta di messaggistica istantanea, relativa anche ad altre posizioni regolarmente inquadrate e che nulla hanno a che vedere con questa operazione.

Il Dottor Silvani, come peraltro si evince chiaramente dal servizio mandato in onda, non ha mai autorizzato, sottoscritto o approvato alcun tipo di accordo che, direttamente o indirettamente, collegasse il tesseramento del calciatore Emanuele Profeti con una presunta sponsorizzazione, peraltro mai avvenuta.

Il Dottor Silvani declina ogni coinvolgimento e responsabilità in una vicenda che non lo riguarda per nulla, dal momento che il suo ruolo è stato solo ed esclusivamente quello di seguire un normale tesseramento, senza che ci sia stato nessun accordo preliminare con altri soggetti, né un collegamento fra tesseramento e sponsorizzazione, tanto è vero che quest’ultima, anche laddove fosse andata in porto, sarebbe ovviamente passata tramite gli uffici preposti, circostanza che emerge dalle stesse parole di Silvani nel corso del video mandato in onda.

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU SAMPNEWS24