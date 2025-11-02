Sampdoria, contro il Mantova è vietato sbagliare: Gregucci è orientato a confermare il 3-5-2. Le ultime sulle possibili scelte del tecnico dei doriani

Sampdoria Mantova, match decisivo al Ferraris: i blucerchiati cercano la svolta in Serie B. Le ultimissime sul match delle 19:30.

Lo stadio Luigi Ferraris di Genova si prepara a una serata di grande calcio e tensione. Alle 19:30 la Sampdoria affronta il Mantova in una sfida che potrebbe rappresentare un vero crocevia per la stagione. I blucerchiati, reduci da prestazioni in crescita ma ancora in cerca di continuità, hanno bisogno di una vittoria per rilanciarsi nella parte medio-alta della classifica di Serie B e ritrovare entusiasmo tra i tifosi.

Sampdoria, equilibrio e identità nel 3-5-2

Il tecnico Angelo Gregucci sembra aver individuato nella formula del 3-5-2 la chiave per restituire equilibrio e solidità alla Sampdoria. Il modulo, già collaudato nelle ultime giornate, permette di proteggere meglio la difesa e allo stesso tempo garantire ampiezza e qualità in fase di costruzione. Secondo Tuttosport, l’assetto con tre centrali difensivi e un centrocampo denso consente di affrontare le partite con maggiore compattezza, elemento fondamentale in un torneo lungo e impegnativo come la Serie B.

Il lavoro tattico di Gregucci ha portato a una squadra più ordinata e capace di interpretare entrambe le fasi di gioco con maggiore maturità. Ora serve trasformare questa crescita strutturale in risultati concreti: il Ferraris attende segnali forti, e la Sampdoria sa che non può più permettersi passi falsi.

Continuità tecnica e fiducia nel gruppo

L’allenatore blucerchiato è orientato a confermare in blocco l’undici visto a Empoli, dando fiducia a chi ha mostrato spirito di sacrificio e disciplina tattica. La Sampdoria vuole costruire un’identità riconoscibile, basata su stabilità e coesione, due ingredienti fondamentali per affrontare un campionato equilibrato come la Serie B.

Il gruppo, pur giovane e ancora in crescita, sembra aver recepito i principi del tecnico, che punta su compattezza e mentalità collettiva per uscire dalle zone pericolose della classifica.

Il Mantova come test di maturità

L’avversario di giornata, il Mantova di Davide Possanzini, rappresenta un ostacolo insidioso. La squadra virgiliana ha dimostrato solidità e capacità di adattamento, e la Sampdoria dovrà affrontarla con la massima attenzione. Tre punti sarebbero fondamentali per rilanciare la corsa dei blucerchiati e restituire fiducia a un ambiente che non ha mai smesso di sostenere la squadra.

Il Ferraris, ancora una volta, sarà il teatro di una sfida che può segnare la rinascita della Sampdoria: una gara da vincere per il presente e per il futuro del club.