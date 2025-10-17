Sampdoria in silenzio stampa: Donati a rischio esonero dopo il ko con l’Entella. I blucerchiato cadono anche nel derby e sono in piena zona retrocessione

Notte fonda in casa Sampdoria. La sconfitta per 3-1 nel derby ligure contro la Virtus Entella, anticipo dell’ottava giornata di Serie B, ha fatto precipitare il club in una crisi profonda, aprendo a ore di riflessione intense sul futuro del tecnico Massimo Donati. La società, trinceratasi dietro un rigoroso silenzio stampa, sta valutando attentamente ogni possibile scenario, compreso quello di un cambio alla guida tecnica.

La partita di Chiavari è stata un’altra tappa di un calvario iniziato a inizio stagione. La squadra di Chiappella si è imposta grazie alle reti di Dibenedetti, Franzoni e Tiritiello, rendendo vano il gol del solito Massimo Coda, la cui rete numero 138 in carriera in B non è bastata per evitare il tracollo. Con questo risultato, i blucerchiati restano inchiodati a quota 5 punti, al diciottesimo e terzultimo posto in classifica, in piena zona retrocessione. Un bilancio magrissimo, con una sola vittoria all’attivo, quella ottenuta prima della sosta contro il Pescara.

L’aria è diventata irrespirabile non solo per i risultati. Gli oltre 2000 tifosi presenti a Chiavari hanno manifestato il loro dissenso fin dalle prime battute del match, contestando duramente la squadra. Nel mirino della critica è finito anche Jesper Fredberg, direttore del reparto calcio, ritenuto uno dei responsabili della difficile situazione. La sconfitta nel primo, storico derby contro l’Entella e una classifica sempre più preoccupante hanno messo Massimo Donati sulla graticola. Le prossime ore saranno decisive per capire se la società deciderà di continuare con lui o di dare una scossa a un ambiente depresso e in cerca di una svolta. A riportarlo è Sky Sport.