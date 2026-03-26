Sampdoria, definito lo staff di Lombardo: in arrivo Thomassen! Ecco chi è il nuovo collaboratore tecnico in arrivo per i blucerchiati

La Sampdoria ha definito il nuovo assetto dello staff tecnico che accompagnerà Attilio Lombardo, allenatore blucerchiato, in questo finale di stagione. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX e confermato anche da altre fonti vicine al club, il profilo individuato per affiancare l’attuale guida tecnica è quello di Dan Thomassen, ex difensore danese e tecnico con esperienza maturata anche nel calcio italiano. La società avrebbe quindi sciolto le ultime riserve dopo una serie di valutazioni interne, scegliendo una figura ritenuta adatta a lavorare con equilibrio e discrezione accanto a Lombardo. Il nome di Thomassen ha progressivamente preso quota nelle ultime ore, superando altre candidature considerate più ingombranti per ruolo e profilo.

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Chi è Dan Thomassen: esperienza tra Padova, Vicenza, Brescia e Lecce

Nato ad Aarhus e cresciuto calcisticamente anche in Italia, Dan Thomassen conosce bene il nostro calcio. Da giocatore, ex difensore centrale, aveva vissuto un passaggio importante nel vivaio del Padova, costruendo poi un percorso tra Danimarca, Norvegia e Italia. Da allenatore ha lavorato soprattutto nelle giovanili del Vicenza, arrivando anche a guidare la prima squadra in una fase particolare della stagione, e successivamente ha ricoperto il ruolo di vice allenatore al Brescia con Daniele Gastaldello e al Lecce al fianco di Luca Gotti, tecnico friulano con una lunga esperienza in Serie A. Questo curriculum ha convinto la dirigenza blucerchiata a puntare su un profilo internazionale ma già ben inserito nelle dinamiche del calcio italiano.

La scelta della Sampdoria per il rush finale di stagione

La decisione della Sampdoria si inserisce in una fase molto delicata del campionato, in cui il club cerca stabilità tecnica e organizzativa per affrontare al meglio le ultime giornate. Il rafforzamento dello staff di Lombardo viene letto come una mossa funzionale a sostenere l’allenatore senza stravolgere gli equilibri costruiti nelle ultime settimane. Insieme a Thomassen, secondo alcune ricostruzioni, potrebbe arrivare anche un ulteriore collaboratore tecnico nello staff, ma il nome principale per il ruolo di vice resta quello del tecnico danese. La linea del club appare dunque chiara: continuità in panchina, ma con un supporto tecnico più strutturato per il finale di stagione.