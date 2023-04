Sampdoria, Stankovic: «Fino a che eravamo in 11 li abbiamo messi in difficoltà»

Le parole di Dejan Stankovic dopo la sconfitta della Sampdoria: «Gli episodi? Li lascio agli esperti perché per noi non contano nulla»

Dejan Stankovic, allenatore della Sampdoria, ha parlato al termine del match di Serie A perso contro la Roma. Ecco le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di DAZN.

SCONFITTA – «Mi è dispiaciuto di essere rimasto in dieci. Lascio agli esperti le analisi. Il campo lo abbiamo tenuto bene e abbiamo messo in difficoltà la Roma. In dieci contro nove è più difficile. I ragazzi hanno fatto le giocate che abbiamo preparato. Gli episodi? Li lascio agli esperti perché per noi non contano nulla. Potevamo fare meglio, magari anche peggio, ma i ragazzi mi sono piaciuti. Fino all’espulsione non siamo stati messi in grande difficoltà da una Roma che punta alla Champions League».

ATTEGGIAMENTO – «Noi abbiamo preso un rigore e un contropiede negli ultimi cinque minuti. I ragazzi sono davvero attaccati a questa maglia e capiscono le difficoltà. Viviamo tutti i giorni le difficoltà. Andiamo avanti. Perché siamo orgogliosi e professionisti. Vogliamo andare controcorrente rispetto agli episodi, ci rialzeremo. Abbiamo una bellissima partita la prossima settimana davanti ai nostri bellissimi tifosi. I calciatori sono straordinari, stanno facendo molto di più di quello che si pensa. Li ringrazio con tutto il mio cuore per quello che fanno in questo momento».

MOURINHO – «Con Mou ci siamo visti prima della gara. La partita ci porta emozione. Poi mi vedrò con lui dopo, gli faccio i complimenti. Oggi faccio i complimenti anche alla nostra tifoseria che è stata da dieci».

INSULTI DEI TIFOSI – «Io sono fiero di essere zingaro e lo sa anche Mou. Io sono fiero di essere fiero di essere zingaro. Ringrazio José per quello che ha fatto, ma io non subisco queste cose. Sono fiero di essere zingaro».

