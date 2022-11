Sampdoria Stankovic, riflessioni sul futuro: pronta l’alternativa

La Sampdoria perde «la partita della vita» e inguaia una classifica già deficitaria, la società riflette sul futuro di Stankovic

Il presidente Marco Lanna ha ribadito la fiducia nel tecnico, ma visto l’andamento non è da escludere uno scossone. Chiaro è che con la sosta c’è modo di parlare, ragionare e vedere le cose con più serenità. Confrontarsi e far lavorare Stankovic in questi due mesi prima del rientro in campo a gennaio. Al momento le ipotesi di un esonero sono remote, ma in caso dovessero arrivare la società starebbe valutando Ranieri come sostituto. Lo riporta Gianluca Di Marzio.