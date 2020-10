Sampdoria, tegola Candreva: infortunio muscolare per l’esterno

Atalanta Sampdoria è alle porte e per Ranieri arriva una brutta notizia: Candreva non ci sarà. Le ultime sull’infortunio dell’esterno

Non solo la Sampdoria non potrà contare su Manolo Gabbiadini, fermo ormai da settimane a causa del persistente dolore al basso ventre, anche Antonio Candreva non parteciperà alla trasferta di Bergamo contro l’Atalanta.

LEGGI ANCHE – Terapie per Gabbiadini: i tempi di recupero dell’attaccante

L’esterno, a quanto riporta il Secolo XIX, nell’allenamento di mercoledì ha accusato un fastidio al bicipite femorale sinistro. Immediati i controlli di routine e nella mattina di ieri solo trattamenti. I nuovi esami hanno evidenziato che sarebbe un rischio mandarlo in campo contro l’Atalanta. L’obiettivo resta il recupero per il derby contro il Genoa, in programma il 1 novembre.