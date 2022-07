Sampdoria, tentennamenti su Damsgaard. E c’è un piano per sostituirlo

Calciomercato Sampdoria: Damsgaard richiesto dal Brentford. L’offerta fa tentennare il club blucerchiato

Il Brentford fa sul serio per Mikkel Damsgaard. Nelle ultime ore è arrivata un’offerta importante per il danese: 11 milioni di euro più 7 di bonus per convincere la Sampdoria a cederlo già da ora.

Cifre che starebbero facendo tentennare la società blucerchiata. In caso di addio del classe 2000, la società ligure tornerebbe sul mercato per sostituire adeguatamente l’ex Nordsjaelland, nonostante l’arrivo di Filip Djuricic.