Sampdoria, terminato il periodo di isolamento domiciliare: il comunicato

Sampdoria, termina l’isolamento domiciliare per i giocatori blucerchiati: il comunicato del club ligure

L’emergenza Coronavirus ha toccato da vicino la Sampdoria: tanti i giocatori contagiati (ben 8) e obbligo per tutti di auto-isolamento domiciliare. La quarantena è terminata come comunica il club: «È terminato il periodo di isolamento domiciliare, come da profilassi, per i componenti dello staff e i calciatori dell’U.C. Sampdoria che erano risultati negativi e non hanno manifestato sintomi nel periodo di quarantena».

«Coloro che invece sono risultati positivi al Coronavirus COVID-19 saranno sottoposti ai test previsti dal protocollo. Tutti i calciatori stanno bene e svolgono l’attività fisico-atletica programmata nei loro domicili. Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C. Sampdoria colgono l’occasione per ringraziare della sempre puntuale collaborazione il Laboratorio Albaro e la Farmacia Ribaldone, da anni partner blucerchiati, e tutti coloro che hanno messo e metteranno a disposizione la loro professionalità in un periodo per tutti così complicato».