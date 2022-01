Sampdoria, Thorsby in scadenza: i blucerchiati trattano il rinnovo

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La Sampdoria non vorrebbe perdere Thorsby a parametro zero e avrebbe avviato le trattative per il rinnovo di contratto

La Sampdoria non può permettersi altri addii a centrocampo. Dopo la rescissione di Adrien Silva, anche a seguito degli infortuni che hanno falcidiato il reparto (da Ronaldo Vieira a Mikkel Damsgaard), Roberto D’Aversa deve fare la conta dei titolari. E il calciomercato incombe.

Le situazioni in bilico sono quelle relative ai calciatori in scadenza di contratto a giugno 2023. Tra questi, come spiega La Repubblica, c’è Morten Thorsby. Il norvegese chiede un ingaggio pari a quello che avrebbe percepito all’Atalanta se si fosse chiusa l’operazione impostata in estate (1.6 milioni inclusi bonus). Una cifra molto al di sopra del monte ingaggi blucerchiato. L’arrivo di un’offerta, quindi, potrebbe rappresentare un problema per la Sampdoria che dovrà fare i conti con le pretese del procuratore.

