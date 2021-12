Thorsby salta il match contro la Roma: il centrocampista della Sampdoria fuori per gastroenterite. Le sue condizioni

Mortenh Thorsby non prenderà parte alla sfida tra Roma e Sampdoria. Come raccolto dalla redazione di sampnews24.com, il centrocampista norvegese è stato escluso per gastroenterite. Si è concluso in anticipo il 2021 dell’ex Heerenveen, uno degli elementi indispensabili della rosa a disposizione di Roberto D’Aversa.