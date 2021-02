Sampdoria, Tonelli scalpita: Ranieri ragiona sulle diffide

Lorenzo Tonelli è tornato a disposizione già dal match contro la Juventus: Ranieri ragiona in vista del Benevento, facendo il punto sulle diffide

È il momento di fare qualche calcolo. Claudio Ranieri ha a disposizione tutta la rosa della Sampdoria, eccetto Manolo Gabbiadini e la scelta è tanta. In difesa sono tornati a disposizione sia Lorenzo Tonelli che Alex Ferrari, portando a quattro le scelte per i centrali da schierare a Benevento.

La scelta cadrà, come sempre, sulla coppia più affidabile. Ma Ranieri terrà conto anche delle diffide. Nel reparto è proprio Tonelli, che scalpita per un posto da titolare, ad avere in capo il rischio della squalifica in caso di ammonizione. Un dato da tenere in debito conto anche in vista della Fiorentina