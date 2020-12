Sampdoria tra le nuvole: il nuovo allarme di Ranieri ora preoccupa

Claudio Ranieri lancia un nuovo segnale alla Sampdoria: dopo il poker di Torino, ora il mirino è su Candreva

L’assenza di Antonio Candreva dalla lista dei convocati per il Verona pone un nuovo punto interrogativo sullo stato mentale dei calciatori della Sampdoria, in piena crisi dopo le quattro sconfitte incassate nelle ultime cinque partite di Serie A. L’esterno blucerchiato è apparso demotivato e incostante sul campo, segno di una scarsa attitudine a lottare per la salvezza.

Ora il dito di Claudio Ranieri è puntato sull’ex Inter (nemmeno i top player devono permettersi di sottovalutare il campionato), ma qualche settimana fa, a Torino, erano altri quattro i calciatori nel mirino. Un doppio avvertimento alla squadra in appena undici giornate che fa scattare un campanellino d’allarme nell’ambiente blucerchiato