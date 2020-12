Sampdoria, ultimo allenamento del 2020: quattro blucerchiati a parte

La Sampdoria dice addio al 2020: ultimo allenamento dell’anno nella settimana di preparazione al match contro la Roma

«La Sampdoria saluta il 2020 con un allenamento mattutino sotto la pioggia in quel di Bogliasco. Sul campo 2 del “Mugnaini” Claudio Ranieri e il suo staff hanno incentrato la seduta su possessi-palla e partita a tema tattico su campo ridotto.

Individuale in palestra per Bartosz Bereszynski e Alex Ferrari, sul campo per Nik Prelec. Soltanto terapie e fisioterapia infine per Manolo Gabbiadini. Domani, venerdì 1° gennaio 2021, appuntamento al pomeriggio per continuare la preparazione alla sfida con la Roma, in programma domenica all’”Olimpico” (ore 15.00)».