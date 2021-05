Sampdoria, una dirigenza da rinnovare: oggi l’incontro Ferrero-Osti

Non solo il rinnovo di Claudio Ranieri, in casa Sampdoria sono ancora in ballo anche i contratti di diversi dirigenti: oggi in programma un incontro tra Ferrero, Osti e Pecini

Il futuro della Sampdoria è tutto tranne che chiaro. Massimo Ferrero, con le dichiarazioni di ieri, non ha fatto chiarezza sulla posizione di Carlo Osti e Riccardo Pecini. Entrambi i dirigenti sono in scadenza di contratto, al pari del tecnico Claudio Ranieri, ma nulla è ancora stato deciso.

Come riporta Il Secolo XIX, il presidente della Sampdoria non ha ancora fatto stilare i nuovi contratti e aspetta di confrontarsi con entrambi i dirigenti per capire se c’è una condivisione di vedute su persone, competenze, ruoli, responsabilità e programmi. Il primo incontro tra le parti è in programma nella giornata di oggi.