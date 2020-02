San Siro, cresce il prezzo: ora Milan e Inter dovranno spendere 150 milioni

Come riporta il Corriere della Sera il prezzo di San Siro e delle aree immediatamente circostanti allo stadio sarebbe pari a 150 milioni di euro

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il prezzo di San Siro e delle aree immediatamente circostanti allo stadio sarebbe pari a 150 milioni di euro, divisi in 50 per l’impianto e 100 per l’area attorno alla struttura.

La valutazione è quindi cresciuta sensibilmente rispetto agli iniziali 70 milioni e anche Inter e Milan hanno dato un sostanziale via libera alla nuova cifra, che farà lievitare l’investimento totale dei due club a 1,3 miliardi di euro.