San Siro, Beppe Sala: «Documenti per l’acquisto da parte di Milan e Inter? Ecco la verità»

San Siro, il sindaco Beppe Sala: «Documenti per l’acquisto da parte di Inter e Milan? Non sono ancora arrivati: ecco cosa si rischia qui»

Nuovo capitolo nella lunga vicenda legata a San Siro: oggi Inter e Milan avrebbero dovuto presentare la documentazione per l’offerta di acquistare lo Stadio e le aree circostanti per costruire il nuovo impianto. Come riportato però da Calcio & Finanza però la documentazione non è ancora arrivata sulla scrivania del sindaco di Milano Beppe Sala. Di seguito le parole del primo cittadino meneghino.

«Non è arrivato. Tenete conto che sono due società, due consigli di amministrazione che devono trovare la quadra prima di inviare. Non li ho sentiti, ma non penso ci siano tempi molto lunghi»