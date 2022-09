San Siro, rimandato il dibattito pubblico sul nuovo stadio: la possibile data

Slitta l’incontro per il dibattito pubblico riguardo il nuovo San Siro. Come rivelato dal sindaco Sala ecco quale potrebbe essere la nuova data

Come scrive Calcio & Finanza, il dibattito pubblico per il nuovo stadio San Siro, inizialmente previsto per oggi, è stato rimandato.

Ora quindi la data più probabile parrebbe essere quella del 28 settembre come annunciato dal sindaco di Milano, Beppe Sala, a margine dell’assemblea di Assimpredil Ance.