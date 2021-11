Sanchez decisivo contro il Paraguay: l’interista rimette in corsa il Cile

L’attaccante dell’Inter Alexis Sanchez decisivo con il suo Cile nella sfida vinta contro il Paraguay e rimette in corsa i suoi per i Mondiali

Nella notte si è giocata la sfida fra Cile e Paraguay, una partita delicata per le sorti delle due squadre nelle Qualificazioni ai prossimi Mondiali in Qatar del 2022.

A portare a casa la vittoria sono stati i Cileni e ad essere decisivo ci ha pensato Alexis Sanchez. Da un cross del nerazzurro è arrivato l’autogol del portiere paraguaiano che ha permesso così al Cile di ottenere tre punti fondamentali. Al termine della gara ha parlato Sanchez, giocatore dell’Inter. Le sue parole riportate da Tuttomercatoweb: «Abbiamo vinto per lo sforzo di tutta la squadra, tutti sanno che è dura giocare in Paraguay per il contesto e per la qualità degli avversari. Per questo a livello personale sono molto felice della squadra e della prestazione».