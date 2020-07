Sanchez è una Maravilla: solo Ronaldo più decisivo del cileno dopo il lockdown

Sei assist, due gol e tanta tanta voglia di fare: così Alexis Sanchez si sta prendendo l’Inter dopo il lungo stop

C’è un quesito che frulla in testa ai tifosi interisti dopo la ripresa del campionato: come sarebbe andata la stagione senza il lungo infortunio di Alexis Sanchez? L’interrogativo rimarrà irrisolto ma, intanto, l’Inter si gode el Nino Maravilla che dopo il lockdown è tornato affamato e con tanta voglia di rivalsa.

Come spiega La Gazzetta dello Sport, i numeri sono impressionanti. Sei assist nelle otto partite dopo la ripresa, il piede o la testa in otto dei gol interisti: ai sei passaggi decisivi si aggiungono due reti. Solo Ronaldo è stato più determinante, con la partecipazione a nove gol, ma tirando qualche rigore in più. Una “Maravilla” che però va oltre l’arido conto statistico: Alexis anche a Ferrara conferma di essere il più in forma dei suoi, e di avere una qualità superiore in senso assoluto alla gran parte dei giocatori del nostro campionato.