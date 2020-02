Sanchez, una serata da Maravilla: è lui il vero acquisto in attacco di gennaio

Altra buona prova per Alexis Sanchez contro il Ludogorets: il cileno sta finalmente tornando sui suoi buoni livelli

Altra buona prova per Alexis Sanchez con la maglia dell’Inter. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport il cileno è stato protagonista di una bella prestazione condita da una traversa colpita nella ripresa.

Secondo la rosea, è lui il vero acquisto in attacco del mercato di gennaio, vista la lunghissima assenza di tre mesi dovuta all’infortunio. In più ieri si è vista una grande affinità con Lukaku. I due erano già stati compagni allo United e ieri sera hanno confermato una volta di più di trovarsi benissimo in tandem.