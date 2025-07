Jadon Sancho, chi è: l'affare d'oro del Dortmund e la scommessa della Juventus. La storia di mercato del talento inglese, i bianconeri che sognano di rivedere il giocatore che incantava la Bundesliga - Calcio News 24

Sancho e quell’affare con la Juve che potrebbe stravolgere i bianconeri. Il talento del giovane esterno offensivo inglese

Il nome di Jadon Sancho torna a infiammare il mercato della Juventus. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da diverse fonti, tra cui Gianluca Di Marzio, il club bianconero avrebbe riacceso i contatti per l’esterno inglese, cercando di capire i margini di una trattativa che si preannuncia complessa ma affascinante.

A 25 anni, Sancho è a un bivio cruciale della sua carriera: dopo aver fallito nel mantenere le altissime aspettative al Manchester United, cerca una nuova avventura per rilanciarsi. La Juventus, dal canto suo, vede in lui il potenziale fuoriclasse capace di aggiungere imprevedibilità, dribbling e qualità all’attacco di Tudor, ma l’operazione è un delicato equilibrio tra rischio e opportunità.

La storia dei trasferimenti di Sancho è un vero e proprio manuale del mercato, un racconto di intuizioni geniali e investimenti fallimentari. Il capolavoro assoluto lo ha realizzato il Borussia Dortmund, che nel 2017 lo prelevò dalle giovanili del Manchester City per circa 20 milioni di euro.

In Germania, Sancho esplose, diventando uno dei talenti più devastanti d’Europa: in quattro stagioni, collezionò la cifra impressionante di 50 gol e 64 assist in 137 partite, numeri da top player assoluto. Questa crescita esponenziale permise al Dortmund di realizzare un’enorme plusvalenza, rivendendolo nel 2021 al Manchester United per la cifra monstre di 85 milioni di euro. Per i tedeschi, un affare d’oro.

Per lo United, invece, l’acquisto si rivelò un flop. A Old Trafford, Sancho non è mai riuscito a replicare la sua forma smagliante, faticando a imporsi e perdendo la sua proverbiale efficacia. Le statistiche parlano chiaro: con i Red Devils ha messo a segno solo 12 gol in 82 presenze, un rendimento deludente che ha portato prima al prestito di ritorno al Dortmund e poi, nella scorsa stagione, a quello oneroso al Chelsea. Anche a Londra, pur vincendo la Conference League, il suo rendimento è stato altalenante, con 3 gol e 7 assist in 31 presenze in Premier League.

Ora la Juventus si affaccia alla finestra. Il Manchester United vuole liberarsi di un ingaggio pesante e il valore del cartellino del giocatore si è drasticamente ridotto. L’idea dei bianconeri è quella di un’operazione in prestito, magari con diritto di riscatto, per minimizzare i rischi economici e valutare da vicino la rinascita del giocatore. Per la Juventus sarebbe l’occasione di ingaggiare un talento puro a condizioni vantaggiose; per Sancho, rappresenterebbe la piazza ideale per dimostrare che la magia vista a Dortmund non si è spenta, ma aspetta solo la scintilla giusta per riaccendersi.