Sanremo 2020, Georgina darà tutto il suo compenso per i bimbi del Regina Margherita

Bel gesto di Georgina Rodriguez: la fidanzata di Cristiano Ronaldo devolverà l’intero compenso all’ospedale Regina Margherita

Bel gesto di Georgina Rodriguez. La fidanzata di Cristiano Ronaldo devolverà l’intero compenso ricevuto per la partecipazione a Sanremo (140 mila euro) all’Ospedale Regina Margherita.

La solidarietà della famiglia del campione juventino non è una novità. Georgina nel Natale del 2018, da poco arrivata a Torino, aveva acquistato tutti gli addobbi natalizi del negozio allestito in via Lagrange dall’associazione Adisco per i bambini poveri.