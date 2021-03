Sanremo, Ibrahimovic: «Arrivo in moto? Senza di me Amadeus non ce l’avrebbe fatta…»

Zlatan Ibrahimovic ha parlato in conferenza stampa a Sanremo

Zlatan Ibrahimovic, anche ieri sera, è stato uno dei grandi protagonisti del Festival di Sanremo con la storia del passaggio in moto che l’ha fatta da padrona. E oggi in conferenza stampa, lo svedese del Milan ha voluto approfondire l’avvenimento.

«Arrivo in moto? Sembra un film e nessuno mi crede, per questo ho voluto fare i video. La storia è quella che ho raccontato ieri sul palco, incredibile. Eppure ero partito da Milanello con molto anticipo. Dopo tre ore in coda ho fermato questo motociclista perché non potevo più aspettare, Amadeus senza di me non ce l’avrebbe fatta… Ho preso un rischio? Forse sì, ma non ho paura di rischiare e non potevo fare altro per arrivare in tempo. Solo due persone hanno assistito alla scena, l’autista e un amico. Mi hanno dato un gps per localizzarmi, caso mai il motociclista mi avesse portato chissà dove».