Santi Cazorla: «Vi racconto come allena Xavi»

In un’intervista Santi Cazorla ha raccontato come allena Xavi, suo tecnico all’Al-Sadd

Intervistato da Marca, Santi Cazorla ha raccontato come aveva impostato l’Al-Sadd Xavi e fa intuire come potrebbe giocare il suo Barcellona.

LE PAROLE – «Lo vedo totalmente preparato per trionfare nel Barcellona. Il Barça è il suo sogno, Xavi lo sente dentro di sé e poca gente conosce il mondo come lui. Per me ha tutto per allenare i blaugrana».

IDEE «Xavi vuole mantenere il possesso, vuole sempre avere la palla. Qui all’Al Sadd ci alleniamo in stile Barça, con tanti torelli e tante esercitazioni palla al piede. È uno che capisce molto di calcio, legge bene le situazioni di gioco anche a gara in corso»