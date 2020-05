Sara Gama alza la voce: «Ci aspettiamo pari tutele sanitarie dei nostri colleghi uomini»

Sara Gama, capitano della Juventus e rappresentante dell’Aic, parla della situazione del calcio femminile. Le sue parole

Capitano della Juventus Women, ma anche rappresentante dell’Aic. Sara Gama, attraverso l’Ansa, ha parlato della situazione del calcio femminile, avanzando delle richieste importanti per quanto riguarda la possibile ripresa.

«Ci aspettiamo pari tutele sanitarie dei nostri colleghi uomini, che venga redatto un protocollo ad hoc perché quello dei dilettanti per noi non va bene per riprendere. E poi attendiamo le risorse per tornare ad allenarci e vivere da professioniste quali siamo».