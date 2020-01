Maurizio Sarri fa il punto sulle condizioni di Alex Sandro, uscito al 21′ del primo tempo della gara contro il Parma – VIDEO

Maurizio Sarri fa il punto sulle confizioni di Alex Sandro, uscito per infortunio al 21′ della sfida contro il Parma, vinta per 2-1 dai bianconeri. Ecco le parole del tecnico della Juventus in conferenza stampa.

ALEX SANDRO – «Dopo pochi minuti ha detto di aver dolore e che non ce la faceva a continuare. Ancora non ho visto il dottore, non ho indicazioni».