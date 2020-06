Sarri su Arthur: «È bene che si concentri sul presente, mi godo Pjanic per il finale di stagione»

Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Genoa: queste le sue parole

ARTHUR – «C’è poco da commentare, si sta parlando di due ragazzi che per due mesi dovranno giocare nelle rispettive squadra. È bene che si concentrino sul presente, non su quello che faranno a settembre/ottobre. Non voglio parlare di acquisti, perché mancano due mesi all’apertura del mercato. Lasciamo perdere le valutazioni, lo farà qualcuno dello staff. Godiamoci Pjanic per questo finale di stagione».